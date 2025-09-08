特朗普：半导体及药品关税或高于汽车

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统唐纳德·特朗普当地时间16日表示，对于利润高于汽车的半导体及医药品或将征收高于汽车（25%）的关税。特朗普当天离开白宫前往英国访问时，当被问及“如何看待将汽车关税从25%降至15%将会对美国汽车制造商造成损失”时表示，自己尚未作出任何妥协。自从特朗普与韩国、日本及欧盟达成贸易协议，将汽车关税从25%降至15%以来，美国汽车业界一直对此表示不满。特朗普强调，自己是首个征收25%关税的人。他表示，他们多年来没有缴纳任何关税，现在缴纳15%的关税，不过有些产品应该缴纳更多的关税，比如半导体和药品。特朗普指出，半导体和医药品的利润率甚至高于汽车。此前，特朗普声称将对半导体征收高额关税，一度提到“100%”的关税，并表示将对药品征收150%至250%的关税。特朗普就引发美国国内安全担忧的中国视频平台TikTok的处理方案表示，已与中方达成协议，并将于19日与中国国家主席习近平通话确认相关内容。特朗普还表示，有“非常大型的企业”有意收购TikTok在美国的业务。美国国会制定了”TikTok禁令”：除非TikTok将其在美国的业务出售给美国公司，否则将禁止TikTok在美国提供服务。