韩国首都圈呈现人口集中现象

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：据调查，此前因公共机构迁往地方而有所缓解的首都圈人口过度集中现象，正再次加剧。韩国统计厅17日公布的“最近20年间首都圈人口移动动向"资料显示，最近10年净流入首都圈的人口为39.8万人。虽然自2011年起的6年间，由于公共机关迁往世宗市和革新城市等地方，首都圈净流入人口呈现负增长，但自2017年起重新恢复增加势头。由此，2019年首都圈人口首次超过总人口的一半，预计到2052年将超过53%。从非首都圈迁移至首都圈的最大原因是就业，其次为家庭、教育、住房等因素。尤其是教育因素的比例从2013年的8%增至去年的12.4%，呈现出持续增加趋势。从年龄段来看，青年和中老年人的迁移情况明显不同。19至34岁的青年群体在过去20年中持续净流入首都圈，而40岁以上的中老年群体则持续从首都圈净流出至地方。统计厅人口推算组组长刘秀德（音译）分析认为，青年因职业和教育原因而净流入首都圈较多，而中老年群体则因职业、自然环境等原因而出现净流出。据调查，在首都圈内，从首尔至京畿道的人口迁移尤为明显。每年平均有3万人口从非首都圈迁至首尔，但由于高房价等原因，每年有11万人口从首尔迁往京畿道和仁川，数量是流入人口的三倍以上。