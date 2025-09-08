韩中外长会谈在北京举行 聚焦北韩问题和习近平访韩事宜

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：17日，韩国外交部长官赵显同中国共产党中央外事办主任、外交部部长王毅在中国北京举行会谈，双方讨论了中国国家主席习近平访韩、韩半岛问题等议题。这是李在明政府成立以来韩中外长首次举行面对面会谈。包括晚宴在内，会谈持续约3个小时，北韩问题是主要议题。赵显表示，韩国政府致力于通过对话与合作实现韩半岛无核化与和平，并寻求取得实质性进展，呼吁中方为推动北韩重返对话作出努力。王毅表示，中方将继续为韩半岛的和平稳定发挥建设性作用，并愿意同韩方保持沟通。赵显在晚宴后举行的特派记者座谈会上表示，中方未提及韩半岛无核化，但中方的韩半岛政策没有变化。赵显还表示，向中方说明了李在明政府旨在缓解韩半岛紧张、实现无核化的政策构想，并呼吁中方发挥作用。此外，赵显称，王毅介绍了本月初北韩国务委员长金正恩的访华情况，但未透露具体内容。习近平访韩也是主要议题之一。尽管两国会谈的新闻资料中均未提及相关内容，但赵显在特派记者座谈会上表示，基本可以确定习近平将于下月庆州亚太经合组织领导人非正式会议期间访韩。王毅表示，今明两年韩中接连举办亚太经合组织领导人非正式会议，以此为契机发展双边关系，对中方也意义重大。赵显邀请王毅在亚太经合组织领导人非正式会议期间访问韩国。王毅回应称，希望不久后可以在韩国再次与赵显会面。据悉，王毅很可能于10月访韩。此外，赵显表示，韩国政府将在巩固发展韩美同盟的同时，立足于国家利益和务实主义，继续推动韩中战略合作伙伴关系成熟发展。王毅指出，中方对韩政策将保持稳定性与连续性，愿意推动中韩战略合作伙伴关系向更高水平迈进。赵显强调，双方应对包括西海问题在内的共同关切事务予以尊重。赵显介绍，韩方就西海构筑物问题提出抗议后，中方表示，两国工作磋商进展顺利，愿意妥善处理。此外，外交部表示，王毅代表中国政府对为营救中国公民而殉职的韩国海警李在石（音）的崇高牺牲表示深切哀悼。