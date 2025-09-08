美驻韩临时代办：韩美首脑将于APEC领导人非正式会议期间会晤

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国驻韩国大使馆临时代办约瑟夫·尹17日表示，预计美国总统特朗普将出席下月在庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，并与韩国总统李在明会晤。约瑟夫·尹当天出席在首尔中区威斯汀朝鲜酒店举行的韩美同盟研讨会议时表示，上月韩美两国总统成功举行会谈，相信将于庆州再次会晤。虽然美方尚未正式宣布特朗普出席APEC领导人非正式会议，但已被认为是既定事实。韩国国家安保室长魏圣洛当天出席在韩国新闻中心举办的韩国新闻广播电视编辑座谈会时也就该问题表示，虽然尚未敲定，但预计特朗普总统将访问韩国。此外，约瑟夫·尹指出，李在明提出面向未来的韩美关系，并要求在经济科技领域开展紧密合作，韩美同盟自上而下比以往任何时候都更加强大。约瑟夫·尹还指出，韩美同盟抱有增进韩半岛乃至全世界和平、繁荣与安全的决心。韩美同盟必须做出改变，以适应新威胁、顺应新局势。约瑟夫·尹就同盟现代化表示，必须观察地区局势，也必须放眼东南亚乃至全世界。美国不仅在财政事务上作出了巨大贡献，也在推动人权、民主主义、开放社会构建方面发挥了重要作用。约瑟夫·尹指出，近期韩日关系、韩美日关系不断发展。日本帝国主义思潮消退，当前正是韩日携手合作的时机，为美国政府在改善韩日关系方面起到的作用感到高兴。此外，韩国国家报勋部次官康润振在研讨会杉上表示，近期佐治亚州韩国员工被拘事件令许多国民震惊，但韩美两国今后也必须一如既往，坚定不移地联合在一起。