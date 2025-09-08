美国会研究局：在美员工被拘事件加剧韩国对双边关系的担忧

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国国会研究局（CRS）分析指出，美国佐治亚州逾300名韩国员工被移民机构拘留事件，正对韩美关系产生负面影响。国会研究局在本月12日更新的韩美关系报告中指出，尽管特朗普与李在明首次会谈的氛围良好，但韩美关系仍面临诸多挑战，其中之一便是韩国员工被拘事件。报告评价，9月4日在佐治亚州韩国现代汽车集团与LG能源解决方案合资电池厂的建设现场展开的移民执法行动，加剧了韩国对双边关系的担忧，也引发质疑，即美国的移民政策是否可能与借外资扩大制造业就业的目标相冲突。报告随后指出，目前一项停留在国会的法案可为韩国公民提供熟练人才签证。该法案由韩裔众议员崔映玉于7月第119届国会开幕后发起，其主要内容是每年向韩国公民签发最多1.5万张E-4就业签证。此外，报告评价，特朗普的关税政策有可能对韩国的出口导向型经济造成影响。报告还指出，特朗普政府为专注应对中国问题，正试图对驻韩美军的部署进行部分调整，这可能令李在明在大选中承诺“不会无谓刺激中国”的政策考量变得复杂。同时，许多韩国专家担忧，特朗普在制定对北政策时有可能绕过韩国政府。对于上月25日在白宫举行的韩美首脑会谈，报告评价称，两国首脑虽然未进行联合声明，但强调了韩美关系的牢固性和重要性。