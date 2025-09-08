韩国国会就经济领域对政府质询 朝野评价截然相反

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：17日，韩国国会质询进入第三天。朝野两党围绕包括民生消费券、《黄色信封法》、房地产政策在内的李在明政府核心经济政策作出了截然相反的评价。共同民主党称，韩国综指连续数日刷新历史最高纪录，经济指标正在好转。国民力量党则谴责称，政府单方面实施的监管措施和扶持政策导致企业离开韩国市场，高质量就业岗位随之减少。共同民主党议员李彦周称，新政府成立100天，韩国加速回归正常轨道，韩国综指连续数日刷新高。议员权七胜就韩美正在进行的3500亿美元对美投资相关谈判称，去年韩国对美投资余额为9626亿美元，经常账户顺差为1182亿美元，从投资规模来看，3500亿美元的投资方案并非不切实际。国民力量党议员金相勋反驳称，政府必须正视本国企业不得不考虑离开韩国市场的现实。《黄色信封法》无异于用铁链束缚企业，把铁锤交给工会。金相勋还批评经济副总理兼企划财政部长官具润哲称，今年上半年韩国企业在海外新建法人的案例骤增63%，但政府对现实情况的研判过于笼统和乐观。此外，在围绕房地产政策质询过程中，国民力量党议员赵恩禧与国土交通部长官金润德爆发了激烈争吵。赵恩禧询问政府关于房地产债务的中长期对策，但金润德却多次以“不知道”作答。赵恩禧随即批评称，既没有进行模拟分析，也不知道修建一栋租赁住宅会蒙受多少损失，更不清楚中长期债务对策。赵恩禧还追问，在本月7日公布房地产供应对策前，是否亲自与首尔市长和京畿道市长见面并讨论。金润德回答称“没有”。赵恩禧指出，正因缺乏协调，首尔市才被迫单独出台补充对策，形同重演文在寅政府在房地产政策上的失败。另外，国会18日举行全体会议，展开教育、社会、文化领域的质询工作。国务总理金民锡、社会副总理兼教育部长官崔教振、法务部长官郑成湖、行政安全部长官尹昊重出席。预计在野党将将围绕大法院院长曹喜大去职问题、设立内乱审判部等司法改革议题，以及崔教振的任命资质问题等进行质询。