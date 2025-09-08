韩防卫事业厅长：韩美正就消除造船合作监管壁垒进行磋商

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国防卫事业厅厅长昔钟健17日表示，韩美两国正就削减阻碍造船合作的美国监管壁垒方案进行磋商。昔钟健17日出席防卫事业厅和美国战略与国际问题研究中心（CSIS）在华盛顿举办的论坛时表示，两国在推动造船业合作方面存在法律障碍，此次访美期间将与美国国防部、海军部高层官员会晤，讨论相关问题。美国总统特朗普在上月的韩美首脑会谈上表示，希望购买在韩国建造的船舶，但目前美国存在《琼斯法案》、《伯恩斯-托勒芬森修正案》等限制外国造船企业进入美国市场的法律规定。昔钟健指出，美国有必要通过领导层迅速解决这一问题。韩华和现代重工都在积极努力推动与美国展开合作，但是仅靠韩华费城造船厂一家公司很难满足美国所需舰艇建造规模。昔钟健表示，韩方已向美方提出多项方案。可以由韩国优先供应各类船舶零部件，也可以采取模块化建造方式并在美国进行总装等。昔钟健补充道，可以将舰艇制造到具备最低航行能力的状态，随后在美国进行涉及安全机密的战斗系统安装工作；也可以全部在韩国安全完成舰艇建造后再交付美国。此外，昔钟健在当天的主题演讲中强调，韩美两国若要应对日益多样化的安全威胁，必须展开共同生产、产业基础互补，构建舰艇MRO（维护、修理和运营）中心等军工合作。昔钟健指出，随着人工智能和无人系统等尖端科技的发展，韩美两国必须深化合作，超越现有的武器交易、技术转让，升级为共同开发并运用尖端科技的技术同盟。