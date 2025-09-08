韩国乐天卡遭黑客攻击 28万用户卡号及CVC码等信息泄露

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国乐天卡18日表示，对黑客攻击损失情况的调查结果显示，297万名用户的个人信息遭到泄露。乐天卡董事长曹佐溱当天下午在位于首尔市中区的富荣太平大厦举办媒体见面会时介绍了上述情况。他还表示，对此次事件给各位用户和有关机构造成的困扰深表歉意。经确认，泄露的个人信息为在线支付过程中生成、收集的数据，包括连接信息（CI）、身份证号码、虚拟支付码、内部识别号码、便捷支付服务类型等。曹佐溱表示，所有信息遭泄露的用户中，存在被盗刷可能性的用户总计28万名，遭泄露的信息包括卡号、有效期、CVC码等，公司将优先为这批用户办理新卡。曹佐溱还表示，其余269万名用户的泄露信息有限，不足以导致卡片被盗刷。乐天卡是韩国排名前五的信用卡公司，用户数约960万名，此次个人信息遭泄露的用户占据用户总数的约三分之一。曹佐溱强调，此次事件仅发生在在线支付服务器，完全不涉及线下结算，用户姓名也未遭泄露。乐天卡计划就此次事件进行全额赔偿。曹佐溱表示，乐天卡将对事件造成的损失负责并全额赔偿，并对经证实存在关联性的二次损失也予以全额赔偿。此外，乐天卡决定，截至今年年底，为所有个人信息遭泄露的用户提供支付金额不设限的10个月分期免息支付服务。乐天卡本月1日向金融部门申报称，遭到黑客攻击，导致1.7GB的数据泄露。但调查结果显示，实际泄露规模更大。黑客事件发生于上月14日，但公司直至月底才发现有关情况并展开调查。