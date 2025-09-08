三星宣布未来五年新增6万岗位 聚焦半导体、生物技术、人工智能

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国三星18日表示，未来五年计划招聘6万名新员工，积极培育未来成长型业务，为青年创造更多就业岗位。三星将以半导体零部件、生物技术及人工智能领域为中心，逐步扩大招聘规模。三星自1957年起推行初级员工公开招聘计划。目前，包括三星电子、三星物产、三星生物制药在内的19家子公司正在进行下半年员工招聘。此外，为扩大青年就业，公司同时推行就业联动型实习制度及技术人才招聘。三星表示，将继续大幅扩大大学生实习项目，为青年提供积累实践经验的机会，并正式聘用在实习期间表现优秀的人才。此外，三星为解决青年失业这一社会难题，正运营多个青年教育社会贡献项目。三星青年软件学院（SSAFY）给未就业青年提供高质量的软件和人工智能专业教育，以提升青年就业竞争力。从2018年开办至今，毕业生已超过8000人，并在2000多家企业成功就业，累计就业率达到85%。三星还从2023年起推进希望踏脚石2.0项目，为准备自立的青年提供职业教育。迄今为止，125人中已有64人成功就业。C-Lab Outside项目旨在扶持拥有创业方案但缺乏资金和经验的初创企业。2018年项目实施至今，已成功培育540多家企业，目前还在大邱、光州、庆北等地运营有区域中心，为提振地方经济作出了贡献。