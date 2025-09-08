K-POP演出接连推迟取消 中国外交部：对两国文化交流不持异议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：原定于本月在中国举行的K-POP演出接连被取消或推迟。对此，中国政府表示，中方对两国文化交流不持异议。中国外交部发言人林剑17日在例行记者会上回答韩国娱乐业在进入中国市场时是否存在障碍的提问时表示，中方对中韩两国开展健康有益的文化交流不持异议。林剑还表示，不了解记者所提到的具体情况。近期韩国艺人的两场在华演出先后被推迟、取消。由韩国演艺制作者协会主办、原定于海南三亚体育中心举行的K-POP“梦想演唱会”被无限期推迟；原定于本月13日举行的女子组合Kep1er福州演唱会也因不可抗因素被取消。这暴露出韩国娱乐业在重新进入中国市场时存在的限制。作为对驻韩美军部署萨德系统的回应措施，中国自2016年起非正式地实施了禁止韩国音乐和影视剧的限韩令。不过，彭博社指出，尽管大型演出遇阻，但快闪店、二线城市粉丝见面会等小规模活动仍被允许。上月，女子组合BLACKPINK的快闪店在上海、深圳、武汉等五座城市的大型购物中心亮相。彭博社分析称，K-POP已发展为全球性文化现象，然而在进入中国市场时仍然受限。中国粉丝为了见到喜爱的韩流明星，不得不前往韩国。韩国将自9月底起对中国团体游客实施免签入境，预计届时此类需求将更加旺盛。