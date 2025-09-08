韩国国会对政府质询最后一天 聚焦司法改革与内乱调查

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：李在明政府上台后的首次国会对政府质询于18日进入最后一天，韩国朝野围绕司法改革和内乱调查等问题展开了激烈交锋。社会、教育、文化领域的对政府质询当天在国会举行。国民力量党就李在明的 “权力序列发言”进行了强烈抨击。国民力量党议员罗卿瑗表示，这与由选举产生的最高人民代表大会控制最高人民法院的中国模式完全相同。对此，韩国国务总理金民锡反驳称，从整体语境来看，该发言本意是强调“主权在民”，这一点非常明确。此外，朝野还围绕内乱调查展开了激烈争论。国民力量党议员金亨东询问金民锡当天是否参与表决 。金民锡回答称，刚进场时表决已经结束。对此，金亨东表示，未参与表决的国民力量党议员都被列为调查对象，同样的标准也应适用于共同民主党。共同民主党指出，国民力量党所属的市道知事甚至发表声明称，高级公职者犯罪调查处的内乱调查违法，并要求保障尹锡悦的地位。共同民主党呼吁对此类涉嫌同谋内乱的行为进行彻查。另外，修宪时李在明是否可以连任总统也成为争议焦点。国民力量党议员姜升圭提问，“如果连附则也进行修改，不设任何限制性条款，那么李在明总统是否就可以连任？”对此，国务总理金民锡反问：“那不是一个非常不现实的前提吗？”为期四天的定期国会对政府质询期间，朝野交锋不断，但议场出席率不高，最后坚持到结束的议员仅有十余人。