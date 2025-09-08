吕翰九称向美方说明韩国与日本的不同之处

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在结束韩美关税谈判后续磋商等访美行程后，韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九表示，已向美方说明韩国与日本的不同之处。吕翰九19日凌晨在仁川机场接受记者采访时作出了上述表示。吕翰九称，他与美国贸易代表办公室（USTR）代表及美国国会主要人士会面，就两国整体的谈判情况和韩国的签证问题进行了协商。吕翰九于本月15日启程前往美国，并于19日返韩。在此之前，韩国产业通商资源部长官金正官也赴美，与美国商务部长霍华德·卢特尼克举行会晤。韩美双方已达成贸易协定，主要内容包括将美国对韩国的对等关税和汽车关税从现在的25%下调至15%，韩国则向美国投资3500亿美元。但双方在收益分配等具体执行方案上仍存在意见分歧，正在继续进行后续磋商。日本比韩国更早与美国达成协定。根据协定，美国对日本的对等关税及汽车关税被下调至15%，而日本承诺向美国投资5500亿美元。日本与美国通过工作协商签署了谅解备忘录（MOU），主要内容包括由美国主导对美投资决策，并将90%的投资收益（收回投资本金前为50%）转移给美国。在此背景下，美国商务部长霍华德·卢特尼克当地时间12日向韩方施加压力，要求韩方接受协定或缴纳关税。但韩国政府坚持从国家利益出发，难以接受美方的过分要求。