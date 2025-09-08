特朗普与习近平均将出席APEC峰会 “庆州外交战”引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平或将于下月底出席在庆州举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议。正在贸易与安全等领域展开全方位战略竞争的两位领导人，有望在特朗普第二任期内于庆州首次面对面会晤。预计他们将针对APEC成员国展开激烈的外交博弈。据外交人士18日透露，虽然特朗普和习近平是否出席庆州APEC峰会尚未正式确定，但似乎已成定局。美国驻韩大使馆临时代办约瑟夫·尹前一日在讲话中宣布，韩美两国总统将在庆州APEC峰会上会面，这实际上预示了特朗普将出席。中国国家主席习近平同样如此。韩国外交部长官赵显前一日与中国外长举行会谈后表示，确信习近平主席将在APEC峰会期间访韩。这被解读为中方已确定习近平将访问韩国。如果特朗普和习近平出席从下月31日开始举行的庆州APEC峰会，这将是自2012年核安全峰会以来，中美元首时隔13年首次共同访问韩国。两位领导人或将借助APEC这一多边经济协议机制，宣扬本国在全球贸易秩序上的立场。特朗普向各国征收高额对等关税，动摇了全球贸易环境。预计他将强调过去的贸易秩序已不再有效，并向各国施压，要求给予合作。分析认为，习近平将强烈批评美国的关税措施，并强调自由开放的国际贸易秩序。