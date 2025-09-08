美媒：北韩派兵援俄回报仅为十分之一 先进技术转让有限

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：有分析认为，北韩全力支援发动乌克兰战争的俄罗斯，但所得回报仅为十分之一。美国专门报道北韩消息的“NK News”当地时间18日援引弗里德里希·瑙曼基金会的报告报道了上述内容。弗里德里希·瑙曼基金会在报告中估计，北韩自2023年起向俄罗斯提供的炮弹、火箭、重型武器和兵力的市场价值高达98亿美元。但俄罗斯向北韩提供的粮食、燃料和军需品的价值仅为十分之一。发布报告的韩国外国语大学讲师奥莱娜·古塞诺娃表示，俄罗斯向北韩发送的各种物资规模最多不超过11.9亿美元。古塞诺娃分析称，俄罗斯在向北韩转让先进技术时表现出了极其谨慎的态度，交付北韩的物资也大部分是低端武器和基本生活必需品。韩国国防研究院（KIDA）此前分析称，俄罗斯对北韩的援助规模最高可达200亿美元，但弗里德里希·纳乌曼基金会估计，实际援助规模还不及一半。该基金会表示，尽管北韩对俄罗斯的不平等补偿表示不满，但似乎仍愿意与俄方交易。据分析，这是因为北韩可在实际战场上测试其武器性能，并且可通过与联合国安理会常任理事国俄罗斯保持密切关系，缓解其在国际上的孤立状态。北韩向俄罗斯提供了数百万枚122毫米和152毫米炮弹、248枚KN-23弹道导弹和集束炸弹等武器，还向俄罗斯派遣了约1.5万兵力。