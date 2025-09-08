李在明将于22日赴美出席联大会议并主持安理会辩论会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明将于22日至26日访问美国纽约，出席第80届联合国大会。国家安保室长魏圣洛19日在记者会上介绍了李在明的纽约访问日程。在抵达纽约的第一天，李在明将与全球最大资产管理集团贝莱德的首席执行官拉里·芬克会面，讨论人工智能（AI）及能源转型合作方案，当天，他还将会见美国参众两院议员，并出席韩侨座谈会。第二天23日，李在明将在联合国大会发表主题演讲。魏圣洛表示，李在明总统将在演讲中宣布韩国民主的恢复，并阐述韩半岛政策及政府的外交愿景，同时说明韩国为实现人类和平与繁荣所作的贡献。值得一提的是，李在明将于24日主持联合国安理会公开辩论会，成为首次主持该会议的韩国总统。目前韩国是联合国安理会的轮值主席国。李在明在辩论会上以“人人共享的人工智能”为基调，强调共同应对国际社会的和平与繁荣。李在明访美期间会否举行第二次韩美首脑会谈引人关注。魏圣洛对此表示，与特朗普总统的会谈尚未列入计划。他解释称，李在明总统最近与特朗普总统举行过会谈，同时也可能于10月再次会晤。此次日程和情况较为复杂，因此没有安排会谈。魏圣洛提到10月有可能举行会谈是考虑到在庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会。魏圣洛还表示，中国国家主席习近平也有可能在APEC峰会期间访韩，届时韩中首脑会谈有望举行。魏圣洛还介绍称，李在明总统访美期间将会晤联合国秘书长，并与法国、意大利、乌兹别克斯坦、捷克、波兰等国领导人举行会谈。据悉，李在明将于25日出席由美国华尔街经济及金融界人士参加的投资峰会活动。