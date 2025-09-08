特朗普与习近平将在庆州APEC峰会期间会晤

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普与中国国家主席习近平定于下月底在韩国庆州召开的亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议（简称：2025年APEC会议）上会晤。在特朗普第二任期开始之后，两位首脑将第一次会晤，也是2019年6月在日本大阪举行的二十国集团(G20)峰会后时隔6年的首次会面。有鉴于美中首脑将会晤，本次APEC峰会将备受关注。特朗普当地时间19日在和习主席通电话后，在自己创办的社交媒体平台“真实社交”(Truth Social上发帖称，我与习主席商定在韩国举行的亚太经合组织领导人非正式会议上会面，双方都期待在APEC会议上见面。为期2天的2025年APEC会议定于10月31日起在庆州举行，美中首脑会晤将对世界安全和贸易走向具有重要影响，预计本次会议将成为今年规模最大的外交盛会。在本次APEC峰会上，美中首脑会晤是正式会谈还是简单会晤，目前还是未知数，但特朗普第二任期以后，美中首脑将在韩国首次面对面会晤，这也是美中首脑自2012年核安全峰会以来时隔13年再次同时访问韩国。特朗普还表示，我们已同意，我将在明年初访问中国，习主席也将在适当的时候访问美国。如果特朗普总统明年年初访华，这将是美国总统时隔8年再次访华。自特朗普总统第一任期的2017年11月访华以后，美国总统还没有访问过中国。据中国新华社报道，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，就当前中美关系和共同关心的问题坦诚深入交换意见，就下阶段中美关系稳定发展作出战略指引。通话是务实、积极、建设性的。《环球时报》援引一位专家的话报道说，此次中美元首通话再次为两国关系发挥把舵定向的作用，也再一次确认了两国关系发展的基本方向，这有助于双方进一步管控分歧。香港《南华早报》称，这是中美领导人今年6月通话后的再次“直接接触”。美国《纽约时报》19日称，两位领导人的对话本身表明，美中关系正趋于稳定。