李在明：若不启动货币互换 对美投资将令韩国陷入金融危机

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明表示，在对美贸易谈判现阶段，若不建立任何安全机制便贸然接受美方要求，韩国经济可能陷入不亚于1997年亚洲金融危机的境地。李在明当地时间19日接受路透社采访时表示，韩美两国就美国降低韩国产品关税、韩国对美国投资3500亿美元作为回报的方案进行了讨论，但双方在投资方式上存在意见分歧，因而未能签订协议。李在明指出，若在不启动货币互换的情况下便按照美方要求，以全额现金的方式支付3500亿美元用于投资，那么韩国将面临与1997年亚洲金融危机相同的情况。李在明还指出，日本的条件与韩国不同，其外汇储备是韩国的两倍，且已签订货币互换协议。美方迄今为止提出的方案无法保障商业合理性。李在明补充称，相信同盟之间能够确保最基本的合理性。李在明就上月与特朗普的首次首脑会谈表示，虽然双方未发表联合声明或达成具体协议，但建立了个人友情。李在明还表示，本月初300多名韩国员工在美国佐治亚州现代汽车电池工厂被捕，韩国国内对该事件的愤怒情绪日渐高涨。不过相信美方并非故意，美方也已道歉，并同意寻求合理的解决方案。此外，李在明称，已向特朗普提议重启美北对话，不过目前并无具体进展。李在明还在22日播出的BBC电视台采访中表示，冻结北韩核武库是一项切实可行的临时紧急措施，若特朗普与金正恩就冻结核武库达成协议，韩国愿意接受。李在明强调，在不放弃无核化这一长期目标的前提下，冻结核武库很显然具有迫使北韩停止核导开发的优点。