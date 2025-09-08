第二季度韩国输美产品关税金额达33亿美元 半年猛增47倍

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：今年第二季度美国对韩国输美产品征收的关税达到33亿美元。这在对美出口额前十国家中排名第六，半年增长率排名第一。据大韩商工会议所21日的统计数据，今年第二季度韩国输美产品的关税金额为33亿美元，在对美出口前十国家及地区中排名第六。前五名依次为中国259.3亿美元、墨西哥55.2亿美元、日本47.8亿美元、德国35.7亿美元、越南33.4亿美元。与特朗普第二任期开始前的去年第四季度相比，美国对韩国产品征收的关税增长了32.3亿美元，在对美出口额前十国家及地区中排名第四。前三名分别是中国141.8亿美元、墨西哥52.1亿美元、日本42亿美元。按照关税金额增幅计算，韩国为47.1倍，在前十国家及地区中最高。接下来依次为加拿大19.5倍、墨西哥17.8倍、日本8.2倍、德国6.3倍、台湾4.8倍。截至今年第一季度，得益于韩美自贸协定，韩国企业几乎未缴纳关税。进入第二季度，韩国产品开始适用10%的基础关税和汽车及零部件、钢铝等产品关税，关税快速攀升。按照产品划分，第二季度韩国产汽车及零部件的关税金额达19亿美元，占总额的57.5%。大韩商工会议所指出，这主要受到了美国于今年4月、5月先后对汽车整车和零部件征收25%关税的影响。此外，第二季度韩国输美产品的关税实际税率（关税金额除以出口额）为10%，仅次于中国（39.5%）、日本（12.5%），在前十大国家及地区中排名第三。考虑到第二季度韩国对美出口额排名全球第八，韩国企业所承受的关税压力相对较大。大韩商工会议所强调，当前亟需出台可减轻韩国出口企业负担的政策和法律支援。大韩商工会议所调查本部长姜锡久（音）指出，假设出口企业承担15%对等关税的四分之一，就意味着对美出口额的3.75%要用于缴纳关税。考虑到去年韩国制造企业的营业利润率仅为5.6%，负担因素大幅增加是不容否认的事实。