李在明：将通过国防改革实现完全自主国防

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明表示，有部分意见认为，即便凭借韩国现有的军事国防力和国力，如果没有外国军队，仍然无法实现自主国防。这是一种屈从性思维，韩国将通过强有力的国防改革来建立完全的自主国防态势。李在明21日在社交媒体上发文指出了上述内容。李在明指出，当前全世界矛盾对立升级，正走向对决和大规模军事冲突。韩国不能卷入外部军事冲突，更不能让国家安全受到威胁。这正是强有力的自主国防成为当前最重要课题的原因。李在明强调，应增强经济和文化实力，提升综合国力；扩大国防预算，打造士气高昂的强大智能军队，培育防务产业，并通过安保外交确保多边安全合作体系，从而建设不再受侵略、不再依赖他国的国家。李在明还转发了一篇关于人口减少导致韩军人数骤减的报道并指出，人口问题非常严峻，兵力资源短缺也是事实，但没有必要仅凭常备兵力的绝对数量比较就担忧韩国国防力量。李在明表示，只要配备可自行感知、判断和打击的人工智能战斗机器人、自主无人机和超精密攻防导弹系统，50名士兵就足以对抗成千上万的敌军。李在明强调，韩国军队必须从依赖征兵兵力的“人海战术式”军队转型为以有人-无人协同体系武装的专业化智能强军。韩国常备军人数少于北韩，但可随时投入战斗的预备役规模达260万人。年均国防预算约为北韩国内生产总值的1.4倍，军力排名世界第五，经济规模达到北韩的数十倍，人口也超过两倍。