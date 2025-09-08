韩企业界呼吁政府出台政策减轻战略性产业关税负担

韩国国际广播电台报道：伴随着韩美关税谈判的进行，贸易不确定性呈现长期化趋势。韩国企业向政府提出了免除战略性产业关税、改善签证制度等要求。大韩商工会议所22日举办国际贸易委员会会议，会议邀请产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九出席。与会人士包括大韩商工会议所国际贸易委员会主席、浦项国际董事长李启仁和大韩商工会议所副会长朴一俊，以及三星电子副社长金东郁、SK SUPEX追求协议会副社长廉盛轸、现代汽车副社长金东昱、LG专务河泰硕等企业代表。李启仁在讲话中表示，韩美关税谈判和首脑会谈从很大程度上消除了不确定性，这是政府迅速应对、积极谈判的成果。但韩国员工签证问题等意外状况随时都有可能发生，企业仍不可放松警惕。与会者建议，当前贸易环境充满不确定性，有必要减轻战略性产业的关税负担。尤其是对于造船、核电等美国境内供应链不完整的战略性产业，其空缺应由国内供应链来填补。与会者还强调，若关税范围扩大至半导体等产品，必将削弱企业的价格竞争力，政府必须积极应对，将关税对主要产品的影响降至最低。还有意见指出，在对美投资日益扩大的情况下，亟需解决人力和签证问题。一名与会企业代表表示，进入美国市场后需要初期经营人力，然而签发速度较快的ESTA和B1签证无法在当地工作，H-1B签证则存在配额限制、签发程序长等问题。有必要为造船项目等新设专业人才签证，并扩大配额、简化签发程序。对外经济政策研究院贸易通商安全室长金钟德（音）指出，美国的单边主义贸易政策反映了美国制造业衰落、中产群体收入增长停滞等国内经济存在的结构性问题，因此可能长期持续。韩国企业有必要制定供应链多元化、提高生产效率等长期应对策略。