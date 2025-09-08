李在明：若特朗普和金正恩达成协议 愿接受冻结北韩核武库方案

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明在出席联合国大会前接受外媒采访时表示，冻结北韩核武库是切实可行的无核化临时措施。他再次强调，将尽快解决关税问题。根据BBC电视台22日公开的采访内容，李在明强调了冻结北韩核武库的必要性。李在明指出，北韩每年新增15-20个核武器，冻结其核武库这一应急性措施可成为切实可行的替代方案。李在明强调，问题的关键在于，是朝着无核化这一最终目标继续进行毫无成果的尝试，还是设定一个更具现实意义的目标。李在明还表示，美国总统特朗普与北韩国务委员长金正恩有望重新回到谈判桌上。若双方就冻结核武库这一临时措施达成协议，自己也将接受。另外，李在明当地时间19日接受路透社报道时就韩美关税谈判表示，两国在保障商业合理性问题上存在意见分歧。韩国无法在缺乏安全机制的情况下完全接受美方要求。李在明指出，若在未启动货币互换的情况下，按照美国的要求以全额现金的方式汇款3500亿美元进行投资，那么韩国将再次陷入金融危机。李在明补充称，相信同盟之间能够保障最起码的合理性。李在明还就上月与特朗普的首次会谈表示，虽然双方未发表联合声明或达成具体协议，但建立了友好关系。李在明强调，必须尽快解决韩美关税问题，结束当前的不稳定局面。