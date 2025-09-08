金正恩：若美国放弃北韩无核化目标 无理由不会面

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩表示，对特朗普总统怀有美好的回忆，只要美国放弃无核化目标，双方就可以见面。据朝中社22日报道，北韩第十四届最高人民会议第十三次会议21日在平壤万寿台议事堂举行，金正恩在会上讲话并作出了上述表态。金正恩表示，我个人至今对美国现任总统特朗普仍怀有美好的回忆。只要美国放弃对无核化的执着，愿意在承认现实的基础上与我国和平共存，那么我国也没有理由不与美国会面。金正恩指出，全世界都清楚美国在迫使我国弃核、解除武装后会做些什么，我国绝不会放弃核武。金正恩表示，如果以美国为首的西方霸权势力仍然妄想能令拥有核武器的朝鲜民主主义人民共和国遭遇战略性失败，认为可以通过制裁或武力示威来压迫并战胜我们，那就大错特错了。金正恩还表示，我国的战争遏制力正在发挥作用，我希望这一遏制力不会丧失其第一功能。 一旦丧失，将启动遏制力的第二功能。第二功能一旦启动，韩国及其周边地区盟友的军事组织及下级结构将在瞬间崩溃，也就意味着毁灭。 我绝不希望事态朝着这种危险的方向发展。核武器第一功能被解读为战争遏制力，第二功能指核反击。金正恩还再次强调了“敌对两国”的概念，并明确表示不会与韩国展开任何谈判。金正恩表示，我们完全不想与把政治、国防交给外国势力的国家统一，韩国是所有领域都已美国化的半身不遂的畸形儿、殖民地附属国，是彻底异化的他国。金正恩还表示，李在明政府的三阶段无核化是“从妄想解除我国武装的前任总统们的作业本中抄袭而来”的。金正恩称，将在国家法律中明确规定，我国与韩国是隔着国境、完全相异且绝对无法统一的两个国家。