Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩多次指出韩国追求“吸收统一”的野心，并强调必须切断与韩国的对话。对此，韩国政府表示，尊重北韩体制，不追求任何形态的吸收统一，也绝无采取任何敌对行动的想法。韩国统一部发言人具炳杉22日在例行记者会上表示，政府将秉持长远眼光，推动缓解紧张、恢复互信，以消除南北之间的敌对情绪、发展和平关系。具炳杉还表示，韩国政府还将为美北对话提供支持，为实现和平而不懈努力。金正恩谴责韩国政府提出的“中断-裁减-无核化”三阶段无核化计划。对此，具炳杉表示，韩国政府已多次表明在北韩无核化问题上的立场。当被问及下月底美北首脑有无可能在庆州APEC领导人非正式会议期间会晤时，具炳杉表示不做预判。韩国外交部强调，韩美两国始终一贯地表示，愿意就韩半岛和平及北韩核问题与北韩展开对话。韩美两国今后将继续就包括美北对话在内的对北政策事务保持紧密沟通与合作。21日，金正恩在北韩第十四届最高人民会议第十三次会议上表示，不会与韩国对话，也不会与之共同做任何事情。李在明政府在追求“吸收统一”的野心上，甚至令把反共和国定为国策的前保守政权黯然失色。金正恩还指责了近期举行的韩美联合军演，称韩国表面上宣称将“保持耐心、逐步建立互信，恢复南北关系”，背后却扩大并加强了侵略战争演习。