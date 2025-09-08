李在明联大讲话 宣布民主韩国回归

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明当地时间23日在第80届联合国大会这一全球最大多边外交舞台上首次发表了主旨演讲。李在明是190余位国家元首中第七位在联大发表演讲的领导人。他表示，每当民主主义陷入危机时，韩国都能以不屈不挠的力量重新屹立。李在明强调，去年冬季抗击内乱黑暗的“光明革命”，是彰显联合国精神光辉成就的历史性事件。李在明宣布，新生的大韩民国，作为全球公民的灯塔，已全面重返国际社会。李总统表示，韩国将充分履行作为一个全球责任大国的角色，捍卫联合国所倡导的自由、人权、包容与团结的价值。李在明还提出了以和平共处、共同增长为目标的韩半岛政策。基于尊重对方体制、不追求任何形式的吸收统一、不采取任何敌对行动这三大原则，他提出了“END倡议”。李在明提出的“END倡议”是交流、关系正常化、无核化的英文首字母缩写，他承诺将结束韩半岛的敌对与对立时代。李在明强调，无核化是一项艰巨任务，在短期内难以实现，必须冷静思考，寻求合理的解决方案。李在明还提出了“冻结-裁减-废弃”三阶段无核化进程，呼吁国际社会予以合作。此外，李在明强调，人工智能的技术创新可以解决气候危机等全球性问题。李在明次日将主持联合国安理会公开辩论会，成为首位主持该项会议的韩国领导人。