特朗普联大讲话未提及北韩 称韩国为“贸易协议国”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统唐纳德·特朗普连任后当地时间23日首次在联合国大会发表讲话，却完全未提及北韩，引发外界对其背景的关注。特朗普在其首个任期的2017年至2020年连续四年在联大发表讲话，其中三次重点谈及北韩。2017年，特朗普在就任第一年的联大首次讲话中，将北韩国务委员长金正恩称为“火箭人”，并发表强硬言论称，如果要保护美国及其同盟，除了彻底摧毁北韩之外，别无选择。这番言论加剧了北美之间的紧张关系。2018年，在特朗普就任一年后的联大讲话中，特朗普对北韩发表了截然不同的言论，反映了2018年6月新加坡峰会以来双方关系的显著转变。2019年，北美双方持续进行对话，特朗普指出，北韩拥有巨大的潜力，并表示为了发挥这一潜力，北韩必须无核化。然而，2020年新冠疫情蔓延时期，特朗普通过视频在联大发表讲话时并未提及北韩问题。此次特朗普时隔五年再次在联大发表讲话，因此北韩是否会被提及备受关注，但在长达1小时的讲话中未出现北韩相关内容。分析人士认为，这既可能是特朗普将演讲重点放在强调“美国优先”上，也可能是在讨论重启北美对话之际保持了谨慎态度。此外，特朗普在当天的讲话中强调了其经济政策的成就，并在介绍成功的贸易谈判国家时提到了韩国。特朗普表示，美国政府接连与英国、欧盟、日本、韩国、越南、印度尼西亚、菲律宾和马来西亚等许多国家达成了历史性的贸易协议。