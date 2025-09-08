韩通商本部长：与美谈判将致力于反映企业立场

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九在会见美国贸易代表办公室（USTR）代表贾米森·格里尔之前表示，将尽最大努力反映韩国企业的立场。吕翰九23日下午前往马来西亚出席东盟（ASEAN）经济部长会议，并与美国贸易代表办公室代表贾米森·格里尔会面。吕翰九在机场接受记者采访时表示，政府充分了解韩国企业在半导体、钢铁等领域面临的关税挑战，并将与美国贸易代表进行多边协商，讨论相关问题。吕翰九表示，此前已尽力向美方说明了日本和韩国的不同之处。韩国和美国就贸易谈判达成了协议，将对等关税和汽车关税从原来的25%下调至15%，并同意对美投资3500亿美元。但由于就利润分配等具体履行方案存在分歧，仍在进行后续谈判。日本较韩国先行与美国达成协议，承诺对美投资5500亿美元。此后，美日双方通过工作磋商签署了谅解备忘录（MOU），内容包括由美国行使对美投资的决定权，且90%的投资利润（投资额回收前为50%）归美国所有。因此，日本汽车关税从27.5%下调至15%，并从16日起生效。税率比韩国低10个百分点。美方向韩国施压，要求在“签署协议或征收关税”之间作出选择，但韩国政府以国家利益为先，表示难以接受美国的过分要求。吕翰九还表示，将以互惠互利为原则进行谈判，并将国家利益放在首位。