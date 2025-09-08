李在明会晤联合国秘书长：韩半岛与国际社会和平息息相关

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在纽约出席联合国大会的韩国总统李在明会见了联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，希望联合国支持韩半岛和平进程。李在明当地时间23日在美国纽约联合国总部会见了联合国秘书长古特雷斯。这是继6月七国集团（G7）峰会之后，李在明与古特雷斯的第二次会晤。韩国总统室介绍称，李在明总统表示，韩半岛的和平与安全与整个国际社会的和平与安全息息相关。希望联合国提供支持，帮助韩半岛摆脱矛盾与对立，走向对话与合作。总统室表示，正如李在明总统今天在联合国大会发表讲话时所言，在联合国的支持下，韩国已从受援国发展成为捐助国，今后将在应对国际社会挑战方面发挥更大作用。李在明总统请求秘书长对韩国人才扩大进军国际组织给予关注。总统室称，李在明总统对古特雷斯正在推进的联合国改革表示支持，并表示韩国也将发挥必要作用，使联合国发展成为更加高效的机构。总统室称，古特雷斯表示，联合国将加强与韩国政府的团结与合作，他评价韩国政府的对北韩政策是明智的做法，并强调联合国也将积极提供支持。古特雷斯还表示，在国际社会分裂的情况下，韩国政府在联合国发出明智而平衡的声音，作出了重大贡献。他指出，在支援人道主义、实现可持续发展目标 (SDGs)、应对人权议题，以及加沙和乌克兰等重大问题上，韩国是值得信赖的合作伙伴。此外，李在明将于当地时间24日主持联合国安理会高级别公开辩论会，就人工智能对国际和平与安全的影响交换意见。