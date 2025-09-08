李在明分别与乌兹别克斯坦总统及捷克总统举行会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在纽约出席联合国大会的韩国总统李在明分别与乌兹别克斯坦总统及捷克总统举行了首脑会谈。李在明当地时间23日下午在美国纽约联合国总部轮值主席办公室与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫举行了首脑会谈。李在明与米尔济约耶夫谈及了今年7月的通话内容。韩国总统办公室在会谈后发布的新闻稿中表示，两位领导人决定深化沟通与合作，推动两国特别战略伙伴关系向更高水平发展。总统室介绍称，李在明总统表示，乌兹别克斯坦矿产资源丰富、人口众多，拥有巨大的增长潜力；而韩国拥有先进的技术能力，希望双方能够扩大经济合作。李在明总统特别强调，两国需要扩大在铁路、机场、公路等交通和基础设施，以及包括关键矿产在内的供应链方面的实质性合作。总统室还表示，两国领导人决定继续密切协调与沟通，以确保明年计划在韩国举行的“韩国-中亚峰会”成功举办。李在明随后与捷克总统彼得·帕维尔举行了首脑会谈。总统室称，李在明总统表示，今年正值韩国与捷克建交35周年，也是战略伙伴关系建立10周年，是意义深远的一年。两国拥有国民维护民主主义的共同点，希望基于这种相似性和共享的价值观发展两国关系。李在明总统还表示，捷克方面一直以来积极支持韩国企业的投资活动，希望双边合作能够从核电扩大到半导体、电动汽车、军工等领域，实现互利发展。总统室称，帕维尔总统希望以后有机会访问韩国。李在明总统对他的访韩意向表示欢迎。