外媒：美国政策为北韩无核化 美北首脑短期无会面计划

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩表示，愿意“在放弃无核化的前提下进行美北对话”。特朗普政府一位高级官员对此表示，美国坚持追求北韩完全无核化的政策。据路透社当地时间23日报道，美国国务院一位高级官员表示，北韩完全无核化仍然是美国的政策，目前美国总统唐纳德·特朗普并没有会见北韩领导人的计划。此前，韩美日三国外长22日在纽约联合国大会期间举行的会议上，重申对北韩完全无核化的坚定意志。此外，美国总统特朗普在联合国大会发表讲话时未提及北韩问题，而此次联大讲话原本有望成为向金正恩提议的机会。据北韩官方媒体报道称，金正恩21日在北韩第十四届最高人民会议第十三次会议上表示，我个人对现任美国总统特朗普怀有美好的回忆，如果美国放弃对无核化的执着，承认现实，并希望与我们真正和平共处，我们也没有理由不与美国会面。据分析，美国不会因为金正恩有意进行对话就放弃北韩无核化目标，美国仍将持慎重态度。然而，外交界普遍预测，在美北进行幕后交涉的情况下，美北首脑借庆州亚太经合组织（APEC）峰会之机在板门店会晤的可能性依然存在。特朗普第二任期时，两位领导人分别于2018年6月和次年2月在新加坡和越南河内举行会谈，随后又于2019年6月在板门店“戏剧性会晤”。