韩外交部：“北韩无核化”与“韩半岛无核化”为同一表述

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部24日表示，“北韩无核化”与“韩半岛无核化”均意味着“实现北韩无核化”。此前，当地时间22日在召开联大高层会议之际，于纽约举行的韩美日外长会议发表的联合声明与外交部媒体资料所报道的会议结果内容有所出入，外交部对此作出了上述解释。韩美日外长在联合声明中称“再度重申实现北韩完全无核化的坚定意志”，但在外交部的报道资料中则表述成“坚持韩半岛无核化原则及对北韩的威慑态势”。外交部对此表示，上述报道资料中使用“韩半岛无核化原则”这一表述旨在强调，美北与南北双方已在2018年《新加坡联合声明》、1992年《韩半岛无核化共同宣言》中，就韩半岛无核化原则多次达成协议。此前，尹锡悦政府时期的2月，韩国政府曾表示，韩美决定使用“北韩无核化”一词，而非“韩半岛无核化”。外交部当时认为，此举旨在明确强调北韩违反义务的事实，并凸显其履行义务的必要性。现政府成立后，外交部第一次官朴润柱在参加7月11日的韩美日外长会议、7月18日参加韩美日外交副部长级会议时均使用了“北韩无核化”这一表述。有分析认为，鉴于韩国没有核武器，实际上“北韩无核化”与“韩半岛无核化”并无区别，因此上述两种表述均可使用。但也有部分人士认为，此举是考虑到北韩对“北韩无核化”这一表述更加反感。