李在明：人工智能既可为患也可为利 人类处于大转型重要拐点

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明当地时间24日在纽约联合国总部主持安理会公开辩论会。韩国今年担任安理会轮值主席国，此次为韩国元首首次坐在主席台上主持公开辩论会。李在明设定“人工智能与国际和平安全”为当天的会议主题，并敲击会槌宣布会议开始。各国首脑首先对李在明和韩国政府主持会议表示感谢，随后进行事前准备好的发言。会议开始后还进行了议程设定、非理事国和信息通报人与会决定、议程审议等程序。联合国秘书长古特雷斯等3名信息通报人首先发言，各国代表随后发言。李在明在发言中指出， 杰弗里·辛顿教授曾经说过，现阶段的人工智能就像小虎崽。小虎崽既有可能长成吃掉我们的猛兽，也有可能成为《K-POP：猎魔女团》中可爱的Derpy。这取决于我们如何对待人工智能。李在明还指出，若我们无法应对变化而被动跟随，严重的技术差距将成为堪比“铁幕”的“硅幕”，加深全球范围内的不平等和不均衡。李在明表示，在人工智能技术实力即国力的时代，像过去卢德运动（工人破坏机器的运动）那样逆技术发展潮流的做法既不可能，也不可行。为国家利益而竞争的同时，为人类共同利益而合作才是明智之举。李在明指出，国际社会团结一致、确立“负责任运用”的原则，才能把明暗共存的人工智能时代转化为机遇。许多专家已经警告，如果人工智能真的毁灭人类，那将是因为我们未能制定共同规范。李在明表示，各国政府、学术界、产业界，以及公民社会必须集思广益，才能实现“人人共享的人工智能”、“以人为本的包容性人工智能”的创新。李在明还表示，安理会的责任尤为重大。若妥善运用，人工智能可以监视大规模杀伤性武器的扩散情况，成为防止争端、维持和平的有力工具；但若失去对人工智能的控制，那么我们将无法避免虚假信息泛滥、恐怖活动和网络攻击急剧增加的反乌托邦式未来。李在明指出，人工智能军备竞赛造成的安全环境动荡有可能进一步加剧，当前国际社会必须对人工智能时代不断变化的安全环境进行分析，寻求共同应对方案。李在明承诺，韩国作为负责任的国际强国，将主导国际合作，确保人工智能成为创造人类可持续未来的有力工具。关于庆州亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，李在明表示，韩国正推动通过“APEC人工智能倡议”，以使人工智能能够造福人类。李在明强调，韩国正致力于令“人工智能基本社会”、“人人共享的人工智能”成为新时代的新常态。李在明强调，面对人工智能引发的文明大转换，人类正处在必须守护历来共同守护的普遍价值的重要拐点。我们不应抗拒时代的使命，而应把人工智能带来的变化打造为人类再次飞跃的跳板。