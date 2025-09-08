李在明与波兰总统、意大利总理举行会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明在美国纽约与波兰总统纳夫罗茨基举行首脑会谈。李在明当地时间24日下午在纽约联合国总部安理会主席办公室与纳夫罗茨基会晤。李在明祝贺纳夫罗茨基当选并就任总统，纳夫罗茨基也再次向李在明就任总统表示祝贺。总统室在介绍会谈结果的新闻资料中指出，两国首脑评价道，1989年建交以来，两国关系在政治、经济、人员交流等各方面持续发展。两国首脑一致认为，两国贸易稳步增长，两国企业在尖端产业领域展开投资，韩国已成为波兰的第二大非欧盟投资来源国，双方实质性合作不断扩大。总统室介绍称，两国首脑还积极评价以坦克为中心的军工合作，并商定今后继续扩大合作，推动两国企业取得更多互惠性成果。李在明总统表示，希望两国军工合作能够通过波兰近期正在推进的潜艇项目进一步扩大。总统室表示，两国首脑就韩半岛、乌克兰等地区局势交换了意见。纳夫罗茨基总统表示，当前国际社会面临诸多安全问题，韩国在安理会主持召开以人工智能技术安全为主题的公开辩论会，可谓恰合时宜。此外，李在明当地时间24日与意大利总理梅洛尼举行首脑会谈，讨论加强两国合作方案。李在明表示，继6月在加拿大举行七国（G7）集团峰会后，很高兴再次与你见面。梅洛尼也表示，很高兴见到你。在接下来的闭门会谈中，李在明表示，两国在地理位置、国民性格等多个方面存在相似点，希望两国在人工智能、军工等领域开展互惠性合作。梅洛尼则表示，本月初，两国多家企业出席的韩国-意大利商务论坛圆满落幕，由此可见，两国在扩大经济合作方面存在巨大潜力。梅洛尼还表示，韩国的经济及文化潜力巨大，希望尽早访问韩国。梅洛尼还邀请李在明在适宜的时机访问意大利。根据总统室新闻资料，李在明提议共同努力推动首脑间交流转化为实质性成果，两国首脑就通过互访细化合作方案达成共识。另外，总统室表示，原定于当天举行的韩法首脑会谈未能成行。总统室在发送给随行媒体团的信息中称，法国方面因国内紧急事务要求推迟会谈，由于两国首脑日程难以协调，会谈最终取消。