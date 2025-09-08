美能源部长：正就阿拉斯加天然气项目与韩日企业磋商

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国能源部长克里斯·赖特当地时间24日表示，正与韩国企业就参加美国阿拉斯加液化天然气（LNG）管道项目进行磋商。赖特当天出席在纽约外媒中心举行的记者会时表示，美国正与来自日本、韩国及亚洲其他地区的多家企业进行磋商。赖特还表示，阿拉斯加天然气管道项目的可行性很高，该项目必须在未来12个月内动工。虽然修建将耗时数年，但该项目的最大优势在于从阿拉斯加到日本等盟国的船运距离极短。他强调，最重要的是，阿拉斯加生产的天然气价格不会高于其他地区。阿拉斯加天然气管道项目旨在将阿拉斯加州北坡普鲁德霍湾气田开采的天然气输送至安克雷奇附近的不冻港，经液化后出口到亚洲等地。美国政府计划在贯穿阿拉斯加南北的长807英里（约1297公里）的区段铺设管道并建设液化气站，项目初步估算投资额约为450亿美元。赖特表示，该项目可能以美国企业和亚洲企业混合出资的形式进行，美国能源部将通过信贷等方式提供部分资金。目前数家韩企正在考虑参与该项目。浦项国际近期与美国国有阿拉斯加输气管道开发公司（AGDC）、民企格伦法恩公司签订了液化天然气进口预备合同，成为首家正式参与项目的韩国企业。浦项制铁集团下属公司之一POSCO E&C也在考虑参与该项目。POSCO E&C拥有国内外液化天然气管道建设经验。