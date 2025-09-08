韩统一部长官：南北现实上是两个国家 但不代表永久分裂

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国统一部长官郑东泳25日表示，从现实角度来看，南北是两个国家，但这并不意味着永久分裂。郑东泳当天出席在政府首尔办公大楼举行的媒体座谈会时表示，南北实际上是两个国家，这是既定事实，也是国际法律上的事实。至少五至六成的韩国国民认为北韩是一个国家，也就是说大部分国民都承认北韩的国家地位。但郑东泳也指出，承认两个国家，即承认北韩的国家属性，并不意味着永久分裂。这是一种现实、务实的观点，也是灵活看待南北关系的方式。郑东泳补充称，在朝向统一的过程中形成的暂时性特殊关系中，承认北韩的国家属性。郑东泳的上述言论是对近期质疑的驳斥。近日郑东泳持续提出“和平两国论”，有分析质疑这一说法意在支持北韩的“两国论”，放弃统一。郑东泳的“两国论”与国家安保室长魏圣洛当地时间23日在纽约出席座谈会时的发言背道而驰。魏圣洛表示，政府不支持、不承认两国论。对此，郑东泳强调，这是无谓的的争论，当务之急是如何落实总统所提出的恢复对话与交流，以及实现长久以来所追求的四强交叉承认，进而推动美北建交及日北建交。郑东泳还力陈北韩停止核开发的重要性。他指出，时至今日，北韩仍在四地运营有铀离心机。根据情报机构的估算，北韩超过90%的高纯度浓缩铀库存达到2000公斤。郑东泳断言制裁无法迫使北韩弃核，唯一的突破口是美北首脑会谈。