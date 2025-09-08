韩外长：“两国方案”是解决以巴冲突唯一途径

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部24日表示，该部门长官赵显在第80届联合国大会高级别会议期间，于当地时间23日下午作为主席接连主持了在纽约联合国总部召开的中东和乌克兰问题安理会简报会。赵显在中东问题简报会上指出，加沙地带的状况和人道主义危机是对国际和平安全的重大挑战。赵显对以色列在加沙地带的地面作战和西岸定居点建设工作的重启表示严重关切，敦促双方尽快休战并为释放人质作出努力。赵显指出，“两国方案”是解决以巴冲突、建立可持续和平的唯一途径，韩国将同国际社会一道，努力推动实现地区和平与稳定。巴勒斯坦国建国承认问题是今年联合国大会高级别会议上最具争议的议题。自上周起，加拿大、澳大利亚、英国、葡萄牙相继宣布承认巴勒斯坦国，法国总统马克龙也于当地时间22日在联合国宣布承认巴勒斯坦国。二十国集团（G20）中，美国、德国、意大利、日本和韩国五国尚未承认巴勒斯坦国。当地时间12日，韩国在联合国大会关于支持履行“两国方案”以和平解决巴勒斯坦问题的决议案投票中投赞成票，但是在正式承认巴勒斯坦国的问题上持保留态度。在随后进行的乌克兰问题安理会简报会上，赵显表示，近期俄罗斯无人机入侵波兰领空，可见战场并不局限于乌克兰。针对平民和民间设施的无差别攻击违反国际人道法，必须立即停止。此外，赵显对俄北间军事合作表示严重关切。他指出，俄北间弹道导弹及武器转让、派兵等行为明确违反了联合国宪章和安理会决议案。