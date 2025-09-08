韩美联合国防协商机制第27次会议举行

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美两国在联合国防协商机制（KIDD）第27次会议上评价称，战时作战指挥权移交条件的落实已取得显著进展。两国还商定在缓解南北军事紧张等对北韩政策上保持紧密合作。国防部表示，韩美联合国防协商机制第27次会议于本月23日至24日举行。国防部官员介绍，双方在会议上对此前达成协议的附条件战时作战指挥权移交计划的推进情况进行了评估，并一致认为在条件落实方面取得了较大进展。此外，双方商定在北韩核导能力升级、俄北军事合作等问题上保持紧密合作，同时在南北军事紧张缓解措施上展开合作。这名官员表示，两国对旨在维持牢固的联合防卫态势、反映安全环境变化的联合军演评估结果，以及明年军演的实施达成共识，商定加强并扩大在网络、太空、导弹领域的联合演习和训练。此外，两国商定维持旨在维护地区和平的韩美安全合作态势，并继续推动与印太地区国家展开多边训练、提高海洋安保能力。双方还提出了结合韩国造船业实力的美国舰艇建造合作方案，并讨论了扩大美国舰艇及飞行器（固定翼、旋翼）MRO（维护、修理和运营）合作方案。国防科技方面，双方决定扩大在有人-无人综合系统等领域的双边合作，并制定具体方案。国防部表示，此次会议加深了韩美两国对同盟相关议题的理解，为进一步深化和发展同盟关系奠定了基础，两国商定今后更加紧密地展开合作。