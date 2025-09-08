驻韩美军部署美国版“铁穹”IFPC系统 分析称或针对中国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：经证实，驻韩美军部署了美国新型防空系统“间接火力防护能力”（IFPC：Indirect Fire Protection Capability）系统。据美国国防部下属“国防可视化信息服务”网站（DVIDS）消息，美国陆军参谋长兰迪·乔治本月22日视察了驻扎在乌山空军基地的驻韩美军第35防空炮兵旅。公开的照片中出现了黄色的防空导弹发射台，据照片说明，这是“爱国者战术导弹营内的IFPC发射台”。IFPC是可移动式地面武器系统，能够防御来自亚音速巡航导弹、无人机等无人航空系统，以及火箭、炮兵、迫击炮等各类空中武器的威胁，以保护基地。由于该系统可拦截低空飞行的无人机和巡航导弹，也被称为“美国版铁穹”。该系统装载新一代导弹防御雷达，可进行360度全方位低空探测，并根据目标拦截导弹。此次为IFPC系统首次部署至美军海外基地，分析指出，此举或意在针对擅于利用无人机的中国。此外，北韩近来也在提升无人机战斗力。美军近期接连在驻韩美军部署武器。今年7月，美国空军MQ-9无人机部署至光州空军基地，投入轮换部署任务。年初，美国陆军最新型侦察机“雅典娜-R”部署至韩半岛。此外，F-35系列隐形战斗机也曾为参加训练而部署至韩半岛。此外，兰迪·乔治还视察了位于东豆川的凯西营、位于平泽的汉弗莱斯营。兰迪·乔治在汉弗莱斯营听取了关于“雅典娜-R”的汇报并亲自查看了平台，随后还与韩国陆军总参谋长金圭河会晤。美国国防部DVIDS指出，兰迪·乔治的韩国之行体现了美国陆军最高领导与在全球各地参训官兵同在，重申了将持续提供必要支援以防卫本国和盟友的决心。