韩国-APEC商务伙伴关系洽谈会举行 促成3000万美元出口订单

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议将于下月在韩国庆尚北道庆州举行。产业通商资源部（简称：“产业部”）和大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）举办了韩国企业与外资企业出口洽谈活动。产业部和KOTRA表示，“韩国-APCE商务伙伴关系”洽谈会于24日在庆州举行，来自国内外的500多家企业参与了活动。活动期间，以贸易、供应链、基建项目为主题分别举办了洽谈会。智利国家矿业公司（ENAMI）等5家企业参加了供应链洽谈会，讨论了锂开发合作事宜。美国国家电力公司（NationalGrid）等18家外资企业在基建项目洽谈会上就与韩国企业共同推进电力、水处理、公路基建项目的方案进行了磋商。KOTRA表示，活动期间，韩国企业与外资企业总计签署了价值3013万美元的出口合同和价值300万美元的谅解备忘录，代表性项目包括与加拿大企业的人工智能公路风险信息服务项目、与埃及企业的教育通信设备项目等。此外，庆州市与秘鲁利马市签订了水处理项目协约。本次活动截至25日。KOTRA计划以APEC领导人非正式会议为契机，下月起接连举办APEC成员与庆北投资论坛、出口振兴韩国活动、投资韩国峰会等活动。