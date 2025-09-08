李在明在纽约出席韩国投资峰会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明当地时间25日出席了在世界金融中心华尔街举办的“韩国投资峰会”，这是李在明总统此次纽约之行的最后一站。李在明在谈及“韩国折价（Korea Discount）”问题时表示，市场不透明是导致这一问题的主要原因之一， 韩国政府将致力于改善外国投资者的投资环境，消除其不便之处。李在明称，将严厉打击股价操纵行为，并推进《商法》第三次修正，使企业的决策结构变得更加合理。此外，李在明还表示，韩半岛地缘政治风险是韩国被低估的另一原因，将积极解决这一问题。他特别指出，北韩的洲际弹道导弹（ICBM）研发工作似乎已经进入最后阶段，将努力让北韩停止核武器的研发与出口， 从长远角度推动韩半岛实现无核化。李在明表示，即便只是阻止其继续推进，也能带来相当可观的安保利益，韩国政府有意彻底消除政治风险。另外，李在明还强调，即便排除驻韩美军兵力，韩国自身的国防力量也处于全球第五位，韩国还将大幅增加国防开支。花旗集团 （Citigroup）、 太平洋投资管理有限公司（PIMCO）、摩根大通（J.P. Morgan）首席执行官等20多位主要金融界高层人士出席了当天的活动。韩国总统室预测，李在明总统此次行程有助于解决“韩国折价”问题，并为韩国股市注入新的活力。李在明结束纽约访问，当地时间25日下午3点40分许从美国约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪国际机场启程回国，预计将于韩国时间26日晚抵达首尔。