特朗普：韩国3500亿美元投资金为预付款

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普重申，根据韩美贸易协议，韩国对美投资金额为3500亿美元，并表示这是预付款。特朗普于当地时间25日在白宫签署与中国短视频平台TikTok相关的行政命令后发表了上述言论。特朗普称，我们过去从未真正得到其他国家的公平对待，但现在我们做得非常好，从未像现在这样出色过。特朗普还表示，得益于关税和贸易协议，美国将在一个案例中获得9500亿美元的资金，这是过去从未获得过的金额。正如大家所知，我们将从日本获得5500亿美元，从韩国获得3500亿美元。这是预付款。韩国向美国投资3500亿美元是韩美双方仍在拉锯的韩美贸易谈判最大的争议焦点之一。特朗普称其为“预付款”，实际上是一种施压，意在强调若想获得关税减让，就必须拿出资金。据悉，主导此次贸易谈判的美国商务部长卢特尼克提出了更为强硬的要求。据《华尔街日报》报道，韩国正在努力缩减对美投资规模，而卢特尼克则主张，韩国应将投资额提高到与日本相当的水平，即5500亿美元。报道指出，卢特尼克更希望韩国以现金而非贷款方式提供资金，这导致韩美双方在谈判中出现了更大的分歧。一位白宫相关人士在接受《华尔街日报》采访时表示，美国正努力对韩美贸易协议进行微调，但不会提出背离既有共识的要求。