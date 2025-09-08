韩外长与美能源部长商讨核燃料浓缩与后处理问题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵显当地时间25日借出席第80届联合国大会之机，会见了美国能源部长克里斯·赖特，并强调了核燃料后处理和铀浓缩的必要性。据外交部26日报道，赵显表示，韩国作为运营26座核电站的国家，出于能源安全考虑，需要确保包括浓缩和后处理在内的完整核燃料循环，并强调，这是旨在确保韩国核电站稳定运行。赖特表示，将关注赵显部长的要求，与美国政府相关部门进行讨论。韩国正在推动修订《韩美原子能协定》，以允许核燃料后处理和铀浓缩。国家安保室长魏圣洛12日就修订协定谈判表示，双方取得了有意义的进展。魏圣洛还表示，从目前情况来看，韩国在浓缩铀和后处理方面拥有更大的操作空间。他的话被解读为双方的立场已逐步接近。赵显与赖特回顾了去年8月韩美峰会期间双方就扩大核能合作进行的有意义讨论，并决定两国政府继续就具体方案进行磋商。双方一致认为，包括美国国内市场在内，国际核电建设需求正在大幅扩大。韩美两国企业有必要通过紧密的伙伴关系，充分抓住这一机遇。赵显和赖特对近期两国核电企业间的积极合作表示肯定，并决定通过加强两国政府层面的沟通和合作，进一步增进民间友好合作。此外，赵显还与伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐举行了会谈。两位外长表示，韩国和伊朗已建立60多年的合作关系，希望两国共同努力，进一步发展双边关系。赵显表示，希望在学术、文化、人员交流等领域推进合作，拓展两国未来的合作基础，并探讨近期在伊朗人气颇高的韩国文化和韩国食品领域的合作。双方还就联合国安理会恢复对伊朗制裁问题交换了意见。