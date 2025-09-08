尹锡悦追加起诉案庭审结束 保释审问时称牢房窄小难以生存

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：被内乱特检组追加起诉的韩国前总统尹锡悦26日进行了首次庭审。内乱特检组追加起诉案首次审判于当天上午10点15分开始，两小时后结束，保释审问也已结束。尹锡悦自7月再次被内乱特检组逮捕后，连续11次缺席庭审，并拒绝特检传唤。时隔85天再次出庭的尹锡悦身穿蓝色西装，未系领带，头发灰白，面容比以前消瘦，胸前佩戴着囚牌。尹锡悦站在被告席上，当法官在身份确认过程中询问他的出生日期和住址时，他回答，“1960年12月8日，阿克洛维斯塔公寓××号”。他还表示，不愿参加由陪审团裁定有罪或无罪的审判。允许媒体拍摄的时间仅约30秒，因此这段视频被先行公开，预计庭审过程的完整视频将于当天下午晚些时候发布。根据修正前的《内乱特检法》，若特别检察官或被告人申请转播，除特殊情况外，主审法官必须批准。法院25日批准了特检组的转播申请，当天庭审将全程拍摄，并通过网络和媒体公开。由于需在上传前删除包含个人信息的音频，因此并非现场直播。庭审结束后进行的保释审问并未进行转播，法庭认为或涉及医疗信息等私人信息，未予以批准。尹锡悦在保释审问中表示，自被捕以来，在约6㎡的窄小牢房里难以生存，会见律师的原因是来回走动也是一种锻炼。尹锡悦的律师团队表示，如果尹锡悦出庭受审，只能在周末正常用餐，这可能会导致他失明甚至死亡，因此主张需要保释。