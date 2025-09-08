美财政部将两名北韩人列入制裁名单 涉非法出售武器

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国唐纳德·特朗普政府宣布，将参与向缅甸军事政权非法出售武器的两名北韩人和三名缅甸人列入新一轮制裁名单。美国财政部当地时间25日将以中国大连为活动根据地的北韩侦察总局成员南哲雄（音，56岁）、在北京活动的北韩矿业开发贸易公司（KOMID）副代表金英柱（音，41岁）两名北韩人和三名缅甸人列入新一轮制裁名单。另外，位于缅甸的一家武器采购公司也被纳入制裁名单。被制裁的对象在美国的所有资产将被冻结，并禁止与美国公民进行任何交易。美国财政部介绍称，金英柱参与向缅甸空军提供空投炸弹制导设备、炸弹和空中监控设备，而南哲雄则在东南亚地区赚取外汇并洗钱。美国财政部通过报道资料表示，此次措施的重点是KOMID和侦察总局，这两个机构在北韩政权的大规模杀伤性武器（WMD）及弹道导弹计划的筹资中发挥核心作用。这两个机构均被联合国和美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）纳入制裁名单。财政部特别介绍称，被称为“221总局”的KOMID是北韩主要武器交易商，也是弹道导弹和常规武器关键装备等的出口商。财政部还指出，KOMID和侦察总局在全球多个国家设立了办事处和空壳公司，并非法向北韩汇款。