韩政府网络系统持续瘫痪 一线政务服务受影响

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国家信息资源管理院大田总部火灾事故造成的网络系统瘫痪进入第四天。预计29日部分基层行政单位的业务办理工作将不可避免地受到影响。据行政安全部消息，政府于前日上午11时25分重新启动了大田总院的内部网络和安全设备。除位于五楼的发生火灾的电算室外，二楼到四楼的电算室系统先后投入运作。此次火灾总计造成647项政府线上服务中断。其中96项受火灾直接影响，其余551项因电算室恒温恒湿设备停止运作，为保护系统而预防性中断。政府按序重启了上述551项服务，并将对运作状态进行检查。被烧毁的96项服务所属系统须搬迁至大邱中心民官合作云计算区，预计修复至少需要2周时间。受影响的主要服务包括国民投诉中心、国家法律信息中心、公务员内部工作网络等。截至前日晚上10时，修复的服务仅有电子身份证、卫生医疗大数据中心、数字预算会计中心、邮政局金融服务、老年人看护及弱势老年人支援系统等30项，修复进度仅为4.6%。政府表示，将优先修复与国民安全、国民财产及经济活动相关系统，根据系统重要性划分等级并进行排序。由于修复工作进展缓慢，预计第一线业务办理工作将不可避免地受到影响。第二轮消费券可正常申领和使用，但是国民投诉中心服务中断，居民无法在线进行异议申请，必须亲自前往社区居民中心。另外，全国火葬设施预约服务无法访问，居民须通过在线预约或致电等方式直接联系火葬场。个人信息保护委员会网站也停止服务，目前委员会通过邮件接收个人信息侵犯及泄露举报。政府24网站、政务自助终端一体机等使用频率较高的服务亦未能修复。