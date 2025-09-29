北中外长会谈：加强战略沟通 反对霸权主义

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：中国外交部长王毅和北韩外务相崔善姬当地时间28日在中国北京会谈。双方讨论了两国交流合作事宜，并表示反对单边主义和霸权主义。据中国外交部消息，王毅在当天的会谈上表示，维护好、巩固好、发展好中朝（中北）关系始终是中国党和政府坚定不移的战略方针。我们的职责就是贯彻落实好两党两国最高领导人达成的重要共识，加强战略沟通，密切交往合作，共同促进地区的和平与发展。王毅指出，当前国际形势动荡不安，强权霸凌行径危害深重。中方赞赏朝方坚定支持中方核心利益和重大关切，支持习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议。王毅表示，愿同朝方在国际和地区事务中加强协调配合，反对一切形式的霸权主义，维护双方共同利益和国际公平正义。崔善姬表示，本月初举行的中国抗战胜利80周年纪念活动彰显了中国的历史功绩、综合国力和国际地位。两党两国最高领导人举行的历史性会晤为双方深化以社会主义为核心的朝中（北中）关系提供了战略引领和强劲动力。崔善姬还表示，不断深化和发展朝中关系是朝方的坚定立场。朝方愿同中方一道，落实好两党及两国最高领导人的共识，加强战略沟通，增进友好往来，深化务实合作，推动朝中关系向更高水平发展。崔善姬强调，朝方愿同中方密切多边协作，共同抵制单边主义和强权政治，推动建立更加公平公正的世界格局。分析认为，王毅和崔善姬虽未点名涉及霸权主义和单边主义的国家，但上述言论实际上针对美国。另有意见认为，由于美中元首将在亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议期间会晤，北中外长会谈有可能就韩半岛议题进行了协调。但中国外交部并未披露具体内容，仅表示双方就共同关心的问题深入交换了意见。