庆州APEC峰会倒计时一个月 引发全球关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：举世瞩目的2025年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议将于10月31日至11月1日在庆州举行。亚太主要国家及地区领导人将齐聚庆州，共商全球经济的现在和未来。APEC由韩国、美国、日本、中国、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、越南、墨西哥等21个太平洋沿岸经济体组成。包括美国总统特朗普、中国国家主席习近平在内的大部分领导人都将出席本届峰会。特朗普当地时间19日与习近平通话后在社交媒体平台上表示，双方就在韩国举办的APEC领导人会议期间会晤达成一致。这是继2012年核安全峰会之后，美中元首时隔13年再次同时访问韩国。本届APEC领导人非正式会议是继2005年釜山会议之后，时隔20年再次在韩国举行。作为今年的轮值主席国，韩国提出了人工智能合作、人口结构变化应对两大议题。各国将商讨如何运用人工智能，以及如何应对低生育、老龄化问题，以实现APEC这一经济共同体所追求的经济发展与繁荣。韩国政府为推动签署领导人文件，正不断对议题进行完善，并与各成员持续沟通。本届会议可谓暗流涌动，保护主义、本国中心主义与自由贸易、多边合作将正面碰撞。预计特朗普将在会议期间宣布过去的贸易系统不再有效，并施压各国配合美国正在推进的新秩序。习近平则有可能强调自由国际贸易秩序的重要性，并意欲取代曾经倡导贸易自由化的美国的地位。由于大部分APEC成员均为美国盟友，也是关税战争的受害方，各方能否达成协议并签署“庆州宣言”引发了关注。此外，作为主席国，韩国也希望借APEC之机在韩半岛和平问题上谋求进展。虽然北韩核问题等安全问题并非APEC峰会的主要议题，但是东北亚地区的稳定直接关系到经济贸易的稳定。预计李在明将在同美国、中国等各国首脑的双边会谈上说明韩国为缓解紧张局势、增进和平作出的努力，并呼吁各国支持。另有意见认为，北韩国务委员长金正恩与特朗普有可能在APEC会议期间会晤。