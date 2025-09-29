李在明：紧急恢复民生相关服务 果断支援必要预算

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明就国家信息资源管理院火灾作指示，要求不惜采取通宵、投入民间人力等一切紧急手段，尽快修复与国民生活息息相关的服务。总统室发言人姜由桢28日在书面简报会上表示，李在明当天下午在政府首尔办公大楼中央灾难安全状况室亲自主持了约2个小时40分钟的中央灾难安全对策本部会议，对火灾事故作出相关指示。姜由桢强调，李在明要求企划财政部果断支援所需预算。他指出，比起国民所遭受的痛苦和困难，成本不值一提。姜由桢表示，李在明强调，临时修复固然重要，但更应把这次事故当成从根本上改进国家信息管理系统的契机。李在明要求对备份系统相关规定是否合理进行分析，对第一线是否落实相关规定或方针进行彻查。姜由桢还表示，李在明指出，若有必要，应与民间合作重新设计系统。李在明还指示总统直属国家人工智能战略委员会负责牵头并组建工作组，尽快汇报对策。与会人员包括国务总理金民锡、各中央行政机构长官及次官、17个自治团体负责人、云计算专家、安保室长、政策室长、AI首席秘书官等。李在明在会上询问了大田、光州和大邱的数据备份情况，以及国家信息管理的标准、规定和方针。此外，李在明还向国家信息资源管理院院长询问运行体系是否存在问题。京畿道知事金东兗在会上建议临时免除各项政务证明签发手续费，以减轻民众的不便。对此，李在明要求行政安全部长官即使动用预备费也要迅速落实方案。