韩政府高官：不排除美北首脑在APEC庆州峰会期间对话的可能

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府高级官员当地时间26日表示，不排除美国总统特朗普与北韩国务委员长金正恩在亚太经合组织（APEC）庆州峰会期间重启首脑外交的可能性。韩国政府高级官员当天在美国纽约回答韩国媒体相关提问时表示，目前尚无法断言，但不排除这种可能。该官员还表示，美北首脑有可能重启对话，韩方也希望如此，将静观其变。2019年6月，第一任期内的特朗普结束二十国集团日本峰会有关行程后曾“突袭式”访问韩国，并在板门店同金正恩会晤。金正恩近期表示，在美国放弃北韩无核化目标的前提下，愿意与美国对话。在金正恩作出这一表态前，韩国政府对美北在APEC峰会期间重启对话持怀疑态度。国家安保室长魏圣洛上月29日在接受一家电台采访时表示，不对美北、南北美对话抱过高期待才是建设性的态度。据北韩媒体报道，金正恩本月21日在第十四届最高人民会议第十三次会议上表示，我个人对美国现任总统特朗普怀有美好回忆。若美国愿意放弃对无核化的虚妄执念，立足现实，追求与我方和平共存，那么我方也没有不与美国见面的理由。近期，北韩派遣外务副相金仙景率领的高级代表团出席在美国纽约举行的联合国大会高级别会议。这是北韩自2018年以来时隔7年再次派遣代表团，引发了外界对美北重启对话渠道的期待。