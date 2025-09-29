国家安保室长：韩国无力支付3500亿美元现金 正磋商替代方案

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国国家安保室长魏圣洛27日就美国总统特朗普提出的3500亿美元对美投资金是“预付款”的说法表示，韩国无力支付3500亿美元的现金。魏圣洛当天在Channel A节目中被问及特朗普的这一要求会否令关税谈判陷入困境时表示，这不是谈判策略的问题，而是韩国从客观上、现实上无力承受这一额度。魏圣洛指出，这是韩国任何人都会认可但难以接受的事实，所以正就替代方案进行磋商。我们认为下一次韩美首脑会谈将是一次机会，正致力于在亚太经合组织（APEC）庆州峰会期间取得成果。对于特朗普与北韩国务委员长金正恩在APEC峰会期间会晤的可能性，魏圣洛表示，这件事尚停留在想象阶段，目前未发现双方可能会晤的任何迹象。李在明在纽约同美国财政部长贝森特会晤并就关税谈判进行讨论。魏圣洛对此表示，谈判并未取得进展，不过会晤进一步明确了韩方立场，相信将对未来谈判有所助益。此外，魏圣洛就李在明在联合国大会主旨演讲中提出的韩半岛和平“E.N.D倡议”表示，该倡议并不意味着放弃无核化，韩国从未放弃、也不会放弃无核化。对于李在明涉及自主国防的言论，魏圣洛表示，与美国的同盟关系及合作仍然重要，但是韩国在常规战力部分将承担更多的责任。