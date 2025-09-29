李在明接受7位外国新任驻韩大使递交国书

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明29日在龙山总统室接受7位外国新任驻韩大使递交国书。这7位大使分别是瑞士驻韩国大使娜丁·奥利维尔里·洛扎诺(Nadine Olivieri Lozano) 、波兰驻韩国大使巴尔托茨·比什尼耶夫斯基（Bartosz Wiśniewski）、爱沙尼亚驻韩国大使塔奈尔·赛普（Tanel Sepp）、加拿大驻韩国大使菲利普·拉福蒂纳（Philippe Lafortune）、丹麦驻韩国大使魏鸣珂（Mikael Hemniti Winther）、新加坡驻韩国大使黄启军(Wong Kai Jiun)、欧盟驻韩国大使乌戈·阿斯图托(Ugo Astuto)。韩国总统室发言人姜由桢在递交仪式后的书面简报上表示，李在明欢迎大使们来韩履新，希望使节们在任期间发挥桥梁作用，推动两国关系在各方面发展，为两国国民带去更多实实在在的利益。姜由桢介绍称，李在明表示，希望各位大使关注韩国在人工智能、尖端科技、军工等领域的优势，并推动相关双边合作，同时密切配合，让韩国作为负责任的强国在国际舞台上发挥更大作用。姜由桢表示，新任大使转达了各国元首的问候，介绍了履新感想并表明了推动双边关系发展的决心。新任大使表示支持韩国政府为缓解韩半岛紧张局势、建立和平而作出的努力。